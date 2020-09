Foitik: "1000er-Marke bei Neuinfektionen pro Tag wird erreicht"

Allerdings erklärt Foitik auch, dass es keinen Grund zur Panik gäbe, da die Maßnahmen der Regierung erst mit einer gewissen Zeitverzögerung in Kraft treten. So war es auch bereits im Frühjahr. Damals waren die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen erst 10 bis 14 Tage nach dem Start zu sehen.

In Österreich gab es von Samstag auf Sonntag 621 neue positive PCR-Tests. Einer der niedrigsten Werte in den letzten Tagen. Allerdings sah man das auch bereits in den vergangenen Monaten, dass gerade am Wochenende die Zahlen etwas rückläufiger sind. Der Grund dafür sind die verringerten Kapazitäten und Auswertungen bei den Corona-Tests am Wochenende.