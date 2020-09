Experten rechnen mit Anstieg bei Intensivpatienten; 30,5 Millionen Corona-Fälle weltweit

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Tests in der vorigen Woche auf ein Rekordhoch gestiegen. Es seien 1,12 Millionen Tests durchgeführt worden, so das Gesundheitsministerium am Samstag auf Anfrage. Es war vermutet worden, die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland könnte im Vergleich zu den Nachbarländern möglicherweise auch deshalb relativ niedriger sein, weil weniger getestet werde.