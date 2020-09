Welchen Sinn die Corona-Ampel noch macht

Was ist jetzt also mit der Corona-Ampel? Vielfach war in den letzten Tagen zu hören/lesen, sie sei tot. Der KURIER hatte sie am Mittwoch prominent auf Seite 1 beerdigt und im Blattinneren getitelt: „Kurz dreht die Corona-Ampel de facto ab“.

Es gibt sie freilich trotzdem noch, wie ein schneller Blick auf corona-ampel.gv.at zeigt. Kam der Abgesang also zu früh?

Sagen wir es so: Politisch ist das als Prestigeprojekt konzipierte Signalinstrument kaputt. Es klang bestechend: Um flächendeckende Maßnahmen, einen generellen Lockdown gar, möglichst zu verhindern, sollte regional differenziert werden. Und je nach Farbe würden dann bestimmte Konsequenzen gezogen.