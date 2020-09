Experten rechnen mit Anstieg bei Intensivpatienten

Die Pandemie hat Europa fest im Griff: Am Samstag meldeten die polnischen Gesundheitsbehörden mit mehr als 1.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. In Deutschland veröffentlichte das Robert-Koch-Institut ebenfalls einen Anstieg: 2.297 Infektionen.

In Tschechien, wo sich zuletzt die Infektionen rasant erhöht hatten, war am Samstag ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Wurden am Freitag noch mehr als 3.000 Neuinfektionen registriert, waren es am Samstag über 2.000 Ansteckungen.

Auch in Österreich steigen die Zahlen und das bedeutet auch eine höhere Belastung für die Spitäler im Land.