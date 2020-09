Israels zweiter Lockdown: Nur noch zehn beim Gebet

Stille Einkehr? Wenige Stunden vor Beginn des Ausgehverbots kam es am Freitag zu Verkehrsstaus im ganzen Land. Wie jedes Jahr waren Tausende unterwegs zu ihren Familien – und in eine juristische Grauzone: „Wer vor dem Fahrverbot sein Haus verlassen hat, kann von der Polizei nicht für die Rückfahrt im Lockdown bestraft werden“, rieten Juristen in den Netzwerken.

6000 Polizisten stehen an den wichtigen Stadtzufahrten und Knotenpunkten, um die Einhaltung der Verbote zu kontrollieren. Diese sind in den nächsten Wochen nicht so streng wie beim letzten Lockdown im Frühjahr.