"Vorzeitige Siegesfeiern": Was in Israel falsch läuft

Hotspot Schule

Als Hauptinfektionsquellen nach den Lockerungen sah Afek die Schulen und Großveranstaltungen wie Hochzeiten. "In Israel gibt es viel mehr Schüler in einer Klasse als in Deutschland", sagte er. Außerdem hätten sich viele Menschen sehr undiszipliniert verhalten und weder Maskenpflicht noch Abstands- oder Hygieneregeln eingehalten. "Die Israelis sind eher skeptisch und rebellisch in ihrem Charakter", erklärte er. Dies habe zwar dazu beigetragen, das Land in die innovative "Startup-Nation" zu verwandeln, räche sich nun aber in der Corona-Krise. Außerdem habe die Polizei nicht ausreichend gegen die Regelverstöße durchgegriffen.

Nach Medienberichten ist es etwa bei vielen Schul-Abschlusspartys, die trotz Verbots heimlich stattfanden, reihenweise zu neuen Ansteckungen gekommen. "Die Älteren sind vorsichtiger geworden, in dieser Welle haben sich vor allem Jüngere angesteckt, deshalb gab es bisher auch weniger Schwerkranke", sagte Afek. "Aber die Jungen haben Eltern und Großeltern, die sich letztlich auch infizieren können", warnte er.