Israels Problem: Starker Anstieg und keiner weiß warum

Lage "nicht außer Kontrolle"

Sigal Sadetzky, oberste Beamtin für öffentliche Gesundheit, kommentierte besorgt: "Wenn wir das Virus nicht stoppen, wird es sich weiter ausbreiten." Die Lage sei zwar nicht "außer Kontrolle", doch habe Israel ein Problem. Es sei nämlich nicht auszumachen, worauf der sprunghafte Anstieg zurückzuführen sei. "Derzeit haben wir keine Anhaltspunkte, um zu erkennen, wer das Virus verbreitet, so wie das am Anfang der Fall war. Wir wissen nicht, wo wir besonders vorsichtig sein müssen und wo wir weitere Tests durchführen müssten - und das ist das Problem," so Sadetzky.

Fakt ist, dass mit Öffnung der Schulen die Zahl an Neuinfektionen stark angestiegen ist und dass sich zahlreiche Schüler und Lehrer angesteckt hatten. In der zweiten Juni-Woche wurden hunderte Schulen und Kindergärten kurz nach der Öffnung wieder zugesperrt. Netanjahu kündigte an, weitere geplante Lockerungen zu verschieben und "erstmal die Handbremse zu ziehen".