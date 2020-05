Ist die Herde schon immun? Israels großer Antikörper-Testlauf

Die Studie soll laut New York Times in „ein bis zwei Wochen“ gestartet werden. Dann könne man endlich mit deutlicheren Zahlen arbeiten. Denn die Schätzungen darüber, wieviele Menschen in Israel bereits immun gegen das Virus sind, gehen – wie in den meisten Ländern – stark auseinander. Sie reichen laut Moshe Bar-Siman-Tov, Generaldirektor im Gesundheitsministerium, von weniger als 1 Prozent bis hin zu 10 Prozent. Beides würde allerdings keine Annahme von Herdenimmunität zulassen.