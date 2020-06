Zweite Welle? Starker Infektions-Anstieg im Vorbildland Israel

Wer in Tel Aviv durch die Gastronomie-Zeilen streift, sieht kaum noch leere Plätze. Die Mehrheit der Besucher trägt die Masken nicht korrekt oder gar nicht. „Wir müssen unser Verhalten ändern“, warnte der Premier daher auch am Montag. Was nicht so leicht fällt. Ein Radiokommentator merkte an: „Dazu braucht es Disziplin. In Israel gehört die aber zur Mangelware.“

Gezielte Sperren

Noch hält sich Israel an die selbst vorgegebenen Ziele: Keine Ausgangssperren für alle, aber gezielte Sperren besonders gefährdeter Punkte. Neben Schulen wie einigen Unternehmen auch eine Nachbarschaft im Tel Aviver Vorort Jaffo und zwei Beduinen-Ortschaften.