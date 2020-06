Corona hat die Welt im Griff: Rekord an Infektionen

Das Bild könnte unterschiedlicher nicht sein: In Frankreich sind am Montag neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft getreten – alle Schulen mit Ausnahme von Gymnasien öffneten ebenso wie Campingplätze und Kinos unter Auflagen, in Paris waren erstmals seit drei Monaten alle Metro-Stationen wieder geöffnet.

In Spanien setzte sich praktisch ein ganzes Land in Bewegung, nachdem der 14-wöchige Corona-Notstand am Sonntag aufgehoben worden war. Und der Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsrat (CTS), Franco Locatelli, frohlockte: Es gebe keine Gefahr einer Zunahme der Neuinfektionen in Italien wegen der wiedererrungenen Reisefreiheit in Europa.

Diese drei Länder zählen nach Großbritannien zu den von der Corona-Pandemie am heftigsten betroffenen Ländern (rund 680.000 Fälle) in Europa und sind, scheint es, über den Berg.