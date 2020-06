Die Blamage von Tulsa: Wie Trump von TikTok-Teenagern getrollt wurde

Corona-Tests "ein zweischneidiges Schwert"

Inhaltlich hatte Trump an diesem Abend übrigens auch einiges zu bieten. 90 Minuten lang sprach er zu seinen Super-Fans. Coronavirus-Tests sind für ihn ein „zweischneidiges Schwert“, sagte er. Die hohen Fallzahlen in den USA - kein Land weist mehr bestätigte Infektionen aus - kämen dadurch zustande, dass die Vereinigten Staaten weitaus mehr Menschen auf das Virus testen würden als andere Staaten. "Also habe ich zu meinen Leuten gesagt, macht mal langsamer beim Testen, bitte."

Für Trump kommt der misslungene Auftritt in Tulsa zur Unzeit. Keine fünf Monate vor der Präsidentenwahl liegt der Republikaner in Umfragen deutlich hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Neben seinem Corona-Krisenmanagement fing sich Trump teils heftige Kritik für seine Reaktion auf die weltweiten Proteste gegen Rassismus ein, deren Auslöser die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis im US-Staat Minnesota war.