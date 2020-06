Mein Onkel Donald Trump: "Der gefährlichste Mann der Welt"

Mitschuld am Tod des Bruders?

Woraus sich ihr heiliger Zorn auf den Onkel speist? Mary Lea gibt Donald Trump Mitschuld am viel zu frühen Tod seines Bruders, ihres Vaters, der Anfang der 80er Jahre mit 42 starb. Fred Trump Jr. sei auch deshalb dem Alkohol verfallen, weil Donald und Vater Fred Trump Sr. ihn gegen seinen Willen (er wollte Pilot werden) in den elterlichen Konzern gezwungen haben sollen. Außerdem gab es im Jahr 2000 nach dem Tod des Patriarchen Fred Trump Schmutzigkeiten um das Erbe. Mary Lea und ihr Bruder Fred Trump III fühlten sich ungerecht behandelt durch "The Donald". Im Gegenzug revanchierte sich der heutige Präsident und ließ dem wegen einer Behinderung auf Rund-um-Betreuung angewiesenen Sohn von Fred Trump III, William, die Krankenversicherung streichen. Später schloss man einen Vergleich. Mary Lea Trump nannte das Verhalten ihres Onkels seinerzeit "beschämend".

All das soll in dem neuen Buch zu lesen sein. So es denn wirklich erscheint. Wie das Magazin Daily Beast berichtet, will Trump das nach Möglichkeit verhindern, wenigstens erschweren. Er erwägt rechtliche Schritte. Diesmal nicht wie so oft gegen Dritte. Diesmal gegen die eigene Familie.