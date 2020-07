Israel: Aufstand gegen korrupten Premier - und sein Corona-Desaster

Grundlos in Quarantäne

Israels Gesundheitsministerium hat eingeräumt, dass Tausende Bürger nach der Wiederaufnahme der Handy-Überwachung offenbar grundlos in die Corona-Quarantäne geschickt wurden. Rund 12.000 Menschen, die angegeben hätten, unbegründet ein SMS vom Inlandsgeheimdienst Shin Bet erhalten zu haben, seien wieder aus der Heimquarantäne entlassen worden. Die Technologie erstellt Bewegungsprofile, um zu sehen, mit wem Erkrankte zuletzt in Kontakt waren. Diese Menschen werden dann per SMS gewarnt und aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Der Geheimdienst hatte sich zuvor selbst öffentlich gegen den Einsatz der Überwachungs-Methode gestell. Diese sei nicht nur für die Pandemie ungeeignet, sondern ihr Einsatz auch noch moralisch äußerst bedenklich

Nächster Lockdown unvermeidlich

Zugleich steigen die Corona-Fallzahlen im Land in schwindelerregende Höhen. Bis zu 2000 neue Fälle pro Tag werden verzeichnet - für ein Land, das etwa gleich viele Einwohner wie Österreich hat, dramatische Entwickung.

Israels Gesundheitsminister hält daher einen weiteren Lockdown für kaum noch vermeidbar. Er hoffe, dass die zuletzt ergriffenen Maßnahmen wie die Begrenzung der Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen zu niedrigeren Infektionszahlen führten, sagte Juli Edelstein dem Nachrichtenportal „ynet“.

Drei Tage abwarten

Wenn dies so komme, dann könne eine Lockdown-Entscheidung verschoben werden. „Wir müssen drei bis vier Tage abwarten, um zu schauen, aber es würde einem Wunder gleichkommen.“ Die rote Linie des Gesundheitsministers für den Lockdown soll bei 2000 Infektionen liegen.



Israel war es zu Beginn der Pandemie unter anderem mit einem raschen Lockdown gelungen, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Nach Lockerungen schnellten die Zahlen jedoch in die Höhe.

Krach in der Regierung



Die Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die sich vor wenigen Wochen international noch als Corona-Erfolgsmodell präsentiert hatte, steht jetzt zunehmend unter Druck.