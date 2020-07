Tausende Israelis demonstrieren gegen Krisenmanagement

In Israel haben am Samstagabend Tausende Menschen gegen den Umgang der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit der Corona-Pandemie demonstriert. Auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv versammelten sich zahlreiche Menschen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die meisten Teilnehmer trugen Masken, zumeist wurde aber nicht der empfohlene Zwei-Meter-Abstand eingehalten.

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Kan 11 sprach von mehreren tausend Teilnehmern. Die Polizei wollte keine Teilnehmerzahl nennen. Sie war mit rund 300 Beamten im Einsatz, um die Einhaltung der Regeln zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus zu überwachen.