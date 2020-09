Nehammer: "Alle haben es satt, ermahnt zu werden"

Im Koalitionsvertrag wurde in der Flüchtlingsfrage ein koalitionsfreier Raum definiert. Hier könnte man getrennte Wege gehen, ohne dass es zu Neuwahlen kommt. Wäre es nicht besser, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, um das Klima nicht zu vergiften ...

Was ich in der Koalition erlebe, ist, dass sie sehr viel aushält. Sie ist in der Lage, eine schwierige Situation für den jeweiligen Koalitionspartner auch durchtragen zu können. Unsere Position war in der Frage der Flüchtlinge immer eine sehr klare und es war auch klar, dass wir dabei bleiben.

Sie sind überzeugt, dass die Grünen nicht die Nerven schmeißen, weil sich die ÖVP weigert, Flüchtlingskinder aufzunehmen?

Diese Linie gibt es ja auch so nicht. Wir haben 2020 trotz Corona-Krise über 700 unbegleiteten Minderjährigen Schutz gewährt. Österreich hilft kontinuierlich. Und so wie wir es jetzt in Griechenland mit Hilfe vor Ort machen, können auch die Grünen mitgehen.