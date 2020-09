Risikogebiet Wien: So funktioniert die Ein- und Ausreise für Passagiere

24 Stunden in Wien: 10 Tage Quarantäne in der Schweiz

Das Nachbarland Schweiz hat ebenfalls eine Reisewarnung für Wien ausgegeben. Bei einer Einreise in die Schweiz gilt eine Quarantänepflicht für all jene, die sich in den letzten 10 Tagen länger als 24 Stunden in Wien aufgehalten haben. „Das heißt, ein Schweizer Geschäftsreisender, der sich einen Tag in Wien aufgehalten hat, kann an einem Tag hin- und retourfliegen. Hat er oder sie länger in Wien zu tun, muss er sich 10 Tage in Quarantäne begeben“, sagt Thier im KURIER-Gespräch. Auf der Homepage der Schweizer Botschaft heißt es:

Das Corona-Virus ist in auch in Europa wieder auf der Vormarsch. Personen, die aus Gebieten, die den Schwellenwert von über 60 Ansteckungen auf 100'000 Einwohner in 14 Tagen übersteigen, einreisen, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Ausnahme sind für Grenzregionen unter gewissen Bedingungen möglich. Mit dem 14. September (ab Mitternacht des 13. September) ist das Bundesland Wien aufgrund der Entwicklung der Neuinfektionen auf die Liste der Risikogebiete mit Quarantänepflicht gesetzt worden. Die betroffenen Personen müssen sich nach der Einreise bei den kantonalen Behörden melden.

Nicht-Wiener können reisen

Das Problem bei diesem „Fleckerlteppich“ ist: Der Flughafen Wien-Schwechat liegt in Niederösterreich, das Risikogebiet ist aber Wien, und "in den Reisedokumenten steht der Geburtsort - nicht der Wohnort. Das heißt, die Behörden können gar nicht verifizieren, ob ein Wiener oder ein Burgenländer in die Maschine einsteigt“. Die Behörden müssten ergo davon ausgehen, dass man seine Reisetätigkeit wahrheitsgemäß beantwortet.