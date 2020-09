AUA-Chef: "Mit leeren Flugzeugen fliegen, das kann jeder“

Hat er denn nicht? Der Marktanteil der AUA sank von Jänner bis August von 40 auf 34 Prozent, Wizz steigerte sich im Vergleichszeitraum von 8 auf 15 Prozent.

Ich kann nur sagen: Mit leeren Flugzeugen fliegen, das kann jeder. Wir fliegen mit Augenmaß und achten darauf, dass die wenigen Flieger, die wir in der Luft haben, gut ausgelastet und damit wirtschaftlich sind. In diesen Zeiten von Marktanteil zu sprechen, das ist nichts anderes als ein Strohfeuer. Das kostet viel Geld, um das Leuchten zu erhellen. Das Feuer ist aber auch schnell wieder erloschen.

Kann sich die AUA je revitalisieren?

Bei aller Sorge um die nächsten Monate ist meine Zuversicht für die längerfristige Zukunft ungebrochen. Weil Menschen fliegen wollen. Die Grundtrends, die das Fliegen über die letzten Jahre zum Wachsen gebracht haben, sind intakt. Die Globalisierung wird es weiterhin geben. Die Menschen wollen, so wie sie Wohlstand haben, anfangen zu fliegen. Vier von fünf Menschen auf dem Planeten saßen noch nie in ihrem Leben in einem Flugzeug. Und viele dieser Menschen werden über kurz oder lang fliegen. Deshalb wird die Luftfahrtbranche perspektivisch nicht nur auf das alte Niveau, sondern darüber hinaus wachsen. Es wird dauern, aber heute 10-jährige Kinder werden in der Luftfahrtbranche gesuchte Mitarbeiter sein. Davon bin ich überzeugt.