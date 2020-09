Flughafen Wien: Angriff der Billig-Airlines

Wird noch spannend, wie sich das Match zwischen diesen beiden Low-Costern, die keine Staatshilfe beantragten, zuspitzen wird. Mitbewerber Level (gehörte zum IAG-Konzern von British Airways und Iberia) hat in Wien aufgegeben und sich in die Insolvenz verabschiedet. Die britische EasyJet fährt ihr Geschäft stark zurück und ist in Wien kaum noch präsent.

Lauda lagert derzeit gerade den Flugbetrieb nach Malta aus. In heimischen Luftfahrtkreisen wird darüber spekuliert, ob die Belegschaft im Office nach Auslaufen der Kurzarbeit-Behaltefrist gekündigt wird.Wizz-Chef Jozsef Varadi erwartet, dass die Ticketpreise noch weiter nachgeben werden, um die Passagiere zum Fliegen zu motivieren. Er rechnet mittelfristig mit einem Sinkflug von weiteren zehn bis 20 Prozent. Der Winter werde für alle Airlines sehr hart und zu einer besonderen Belastungsprobe, sagte der Airline-Chef am Montag in Wien. Jedes Land verordne andere Restriktionen und die Nachfrage der Passagiere sinke wieder. Trotzdem wolle Wizz keine Strecken streichen.