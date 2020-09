AUA-Chef erwartet Konsolidierung in Luftfahrtbranche

AUA-Chef Alexis von Hoensbroech erwartet aufgrund der Coronakrise eine Auslese in der Airlinebranche. "Es wird in den nächsten Monaten und Jahren eine stärkere Konsolidierung geben", sagte der Manager der Austrian Airlines (AUA) bei einer Online-Diskussionsrunde des Forum Alpbach am Donnerstag.

Die Konsolidierung sei "längst überfällig" gewesen, so Hoensbroech. Die Luftfahrtbranche eilte in den vergangenen Jahrzehnten von Passagierrekord zu Passagierrekord. In den vergangenen 20 Jahren boomten Billigflieger. Die Coronakrise hat weltweit die Luftfahrtbranche erschüttert, viele Airlines benötigten Staatshilfen.

Mit der Ausbreitung der Coronapandemie im März in Europa kamen die Linienflüge nahezu zum Erliegen. Die AUA hatte Mitte März ihren Flugbetrieb eingestellt und drei Monate später im Juni wieder aufgenommen.