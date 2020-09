AUA fliegt unter dem Businessplan

Die AUA will wie berichtet 1.100 Jobs abbauen, großteils durch Fluktuation. Seit Jahresende 2019 haben sich 400 Mitarbeiter von selbst verabschiedet. Die Kurzarbeitsquote wird wieder unter 40 Prozent gesenkt, Kurzarbeit ist noch bis zum ersten Quartal 2022 geplant.

Die täglichen und oft stündlichen weltweiten Reisewarnungen erschweren den Aufbau des Flugnetzes immens. Im Konzern arbeite man an einer einheitlichen Test-Strategie, erklärte Vorstand Jens Ritter. Derzeit seien die Regierungen äußerst nervös, das Management sei täglich bei diversen Botschaftern.

Mithilfe des Homeoffice will die AUA ihren Mietaufwand reduzieren. In der Zentrale im Office Park 2 sollen einige Stockwerke an Büroflächen an den Vermieter Flughafen retourniert werden.

Die Konkurrenz der Billig-Airlines setzt der AUA bereits wieder zu. Am aggressivsten sei die ungarische Wizz Air unterwegs, gefolgt von Ryanair. Hoensbroech: „Wir haben neben der Corona-Krise einen superharten Wettbewerb. Die Low-Cost-Euphorie ist nach wie vor sehr ausgeprägt.“