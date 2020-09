Corona-Risikogebiete: Ist Wien tatsächlich so gefährlich?

3.605 aktuelle Infizierte gibt es mit Stand Mittwochnachmittag in Wien. Die Schweiz hat die Bundeshauptstadt in der Vorwoche als Risikogebiet eingestuft, die deutsche Bundesregierung zog am Mittwochabend nach.

Doch ist Wien im Vergleich zu deutschen Städten mit einer ähnlichen Bevölkerungsdichte gefährlich? Geht es nach der Anzahl der aktuell Infizierten, dann ist Wien zumindest stärker betroffen.