Familie und Freizeit: Wo die neuen Corona-Cluster derzeit wachsen

Arbeitsplatz: Das Ende der Sommerferien und die vermehrte Rückkehr aus dem Home Office ist deutlich ablesbar. 15,6 Prozent der Cluster entstehen bereits im Job. Auffällig waren zuletzt gehäufte Ansteckungen bei einem Paketdienstleister in Oberösterreich, 60 Infektionen sind mittlerweile bestätigt. Einen kleineren Cluster gibt es auch in einem Hotel in der Steiermark.

Urlaubsrückkehrer: Noch an dritter Stelle mit 11,6 Prozent. Das wird mit dem Beginn der Schulzeit sinken, prognostizieren die Experten der AGES.

Freizeitaktivitäten: Derzeit an vierter Steller der Cluster-Entstehung (7,6 Prozent). Birgt aber leider Potenzial für viel mehr, siehe Nachtgastronomie in Innsbruck mit 70 Fällen oder eine Vorstellung der MUK-Privatuni in Wien, wo es zu 46 Ansteckungen kam. In Niederösterreich waren am Dienstag 31 Infektionen nach einem "Dämmerschoppen" in einem Gasthaus gemeldet, ein Fall in einem Nachtlokal in Krems löste 15 weitere Infektionen aus. Auch in Graz gab es aufgrund einer Infizierten Person in einem Clublokal vor kurzem Alarm: 220 Menschen muussten in Quarantäne - zum Glück gab es nur sechs weitere Ansteckungen.

Auch die Politik ist betroffen, wenn auch noch ohne Cluster-Bildung: Ein ÖVP-Mandatar in Niederösterreich wurde positiv getestet, fünf Personen mussten in Quarantäne. Der SPÖ-Bürgermeister von Ybbs, Alois Schroll, ist ebenfalls infiziert: Die Nachverfolgung von Kontaktpersonen läuft, nachem Schroll auch bei einem Fußballmatch war sowie ein lokales Event besuchte.