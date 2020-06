Südafrika: Rauchen seit drei Monaten verboten; Wien: 68.000 Gastro-Gutscheine eingelöst

Die Beratungen der EU-Länder über die Lockerung des zur Eindämmung des Coronavirus verhängten Einreisestopps aus Drittstaaten dauern an. Die Konsultationen des kroatischen EU-Ratsvorsitzes bezüglich einer Liste von 15 Ländern liefen noch, verlautete am Vormittag aus Ratskreisen in Brüssel. Die Liste war am späten Freitagabend das vorläufige Resultat einer Sitzung der EU-Botschafter gewesen. Sobald der kroatische Vorsitz die nötige qualifizierte Mehrheit dafür unter den EU-Mitgliedern feststelle, werde das Verhandlungsergebnis in einem schriftlichen Annahmeverfahren des Rates formalisiert, hieß es. Die Lockerungen sollen ab dem 1. Juli gelten. Da der formelle Beschluss rasch getroffen werden kann, gilt es als möglich, den Termin einzuhalten.

Die Liste der Länder, für die das Einreiseverbot der EU fallen soll, umfasst Algerien, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Serbien, Südkorea, Thailand, Tunesien, Uruguay und China. Als oberstes Kriterium wird herangezogen, dass die Länder eine ähnliche Zahl an Neuinfektionen innerhalb der vergangenen zwei Wochen pro 100.000 Einwohner aufweisen wie die EU, nämlich 16 Fälle.