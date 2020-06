Antikörperstudie in Ischgl: 42,4 Prozent haben Abwehrstoffe gegen SARS-CoV-2

Wie viele Menschen haben im mittlerweile fast weltbekannten Tiroler Corona-Hotspot Ischgl eine Infektion mit dem neuartigen Erreger durchgemacht? Mit dieser Frage haben sich Expertinnen und Experten der Medizinischen Universität Innsbruck seit April befasst.

Um im Zuge der Studie ein genaueres Bild über die Durchseuchung und den Verlauf der Erkrankung bei den Bewohnern zu gewinnen, wurden rund 1.500 Bürgerinnen und Bürger auf spezifische Antikörper getestet. Im Zuge einer Covid-19-Erkrankung bildet der menschliche Körper diese Abwehrstoffe gegen SARS-CoV-2.

In Innsbruck wurden nun heute, Donnerstag, im Audimax der MedUni erste Kernergebnisse der mit Spannung erwarteten Erhebung präsentiert.

42,4 Prozent haben Antikörper

"Wie die meisten wissen, war das Paznauntal mit seinen Ski-Zentren ein Hotspot und auch der Ausgangspunkt des SARS-CoV-2-Ausbruches in Österreich. Laut AGES waren Ende April 40 Prozent aller Infektionen in Österreich auf Ischgl zurückzuführen. Es lag also nahe, dass wir uns mit der Situation vor Ort in der Quarantäne befassen. Also schauen, wie viele Einwohner wirklich betroffen sind", sagte Studienleiterin Dorothee von Laer, Leiterin des Instituts für Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, einleitend.

Insgesamt seien 1.473 Personen untersucht worden, "sprich, knapp 80 Prozent der gesamten Einwohner, wir hatten also eine enorm gute Beteiligung". Bei jedem der Teilnehmer wurde das Blut mehrmals auf Antikörper untersucht, per Rachenabstrich wurde die Person auf das Virus getestet. Mittels Fragebogen wurde eine potenzielle Krankheitsgeschichte erhoben.

Das Ergebnis: "Es waren 42,4 Prozent der Bevölkerung in unserer Studie Antikörper-positiv. Dieser Prozentsatz hatte also Antikörper gegen das neue Coronavirus im Blut. Das ist der höchste bisher publizierte Anteil an Antikörper-positiven Personen in einer Region. Das heißt natürlich nicht, dass es an anderen Orten der Welt nicht doch eine höhere Prävalenz herrscht, derartige Daten sind aber bisher nicht publiziert", sagte von Laer.

Der Anteil der positiv auf Antikörper Getesteten liege damit etwa sechs Mal höher, als die Zahl der zuvor mittels PCR-Test positiv getesteten Personen, erklärte die Studienleiterin. Für die Virologin ist das "durchaus überraschend, weil wir davon ausgegangen sind, dass aufgrund der starken Verbreitung des Virus doch intensiv getestet wurde".

Geringere Antikörperrate bei Kindern

Von den 1.473 untersuchten Personen waren 214 Kinder: "Wir hatten also auch eine große Kinder-Kohorte, die wir untersuchen konnten. Hier hatten aber nur etwa 27 Prozent Antikörper gebildet. Die Kinder waren also weniger betroffen, die Altersgruppe zwischen 18 und 60 hingegen am stärksten." Männer waren etwas häufiger betroffen als Frauen: "Das steht in Einklang mit bisherigen Studien zu Geschlechterunterschieden bei Covid-19, unsere Ergebnisse dazu waren aber nicht signifikant."

Laut von Laer interessant: Von den Antikörper-positiven Personen wussten 85 Prozent nicht, dass sie sich mit dem Virus angesteckt hatten.

Was bedeutet das nun? Zum einen bestätigt der hohe Prozentsatz, dass in Ischgl viele Menschen eine Corona-Infektion hatten. Zum anderen zeigt sich aber, dass man auch dort von einer Herdenimmunität (diese ist ab einer Durchseuchungsrate von 60 bis 70 Prozent gegeben) weit entfernt ist. Die Bevölkerung des Wintersportorts dürfte aber zumindest zu einem Gutteil geschützt sein.

Inwieweit und vor allem wie lange die Antikörper den Menschen Immunität verleihen, sei derzeit noch unklar. Von Laer: "Das könnte in weiteren Studien mit der Ischgl-Kohorte aber erhoben werden."

Virus wohl bereits im Februar in Umlauf

Wann ist das Virus in Ischgl zum ersten Mal aufgetaucht? "Wir haben weder den Patienten null gefunden, noch hatten wir PCR-Tests von vor dem 5. März zur Verfügung. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass das Virus schon in der zweiten Februarhälfte zirkuliert ist. Um das zu beweisen, bräuchten wir aber PCR-Tests aus diesem Zeitraum", sagte von Laer.

Positive Reaktionen

Die Rückmeldungen der Ischgler auf die Studie waren für von Laer bereits zu Beginn der Erhebung überwältigend. "Die positiven Reaktionen der Bevölkerung, die auch selbst von der Epidemie sehr betroffen ist, und die vielen Helferinnen sowie Helfer vor Ort und von unserer Universität haben dazu beigetragen, dass wir sehr gute Rahmenbedingungen für die Durchführung hatten."

Jeder, der durch seine Teilnahme oder durch die Unterstützung der Durchführung einen Beitrag geleistet habe, unterstütze damit, dass "wir verlässliche, neue medizinische Forschungsergebnisse zu SARS-CoV-2 erhalten".