Ischgl-Quarantäne: Über zwei Stunden unkontrollierte Ausreise

Durchschriften der Ausreiseblätter wurden von Hotels bzw. Tourismusverbänden an das Land Tirol weitergereicht. Und von diesem wiederum an den Einsatzstab des Bundes, damit dieser die Gesundheitsbehörden der Urlauber in deren Heimatländern informieren konnte. Es handelte sich um die Daten von „mehreren Tausend Personen“, teilte das Land Tirol auf Anfrage mit.

Eine konkrete Zahl konnte ein Sprecher dabei nicht nennen, da es sowohl Formulare für Einzelpersonen als auch Familien gegeben habe. Darüber hinaus seien die Gästedatensätze aller Gäste im Paznauntal und in St. Anton am Arlberg von Anfang März bis inklusive 14. März erhoben und zusätzlich an den Einsatzstab des Bundes übermittelt worden.

Man habe ersucht, diese Daten ebenfalls an die jeweiligen Gesundheitsbehörden der Heimatstaaten weiterzuleiten.