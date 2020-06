USA: Mehr Covid-19-Tote als Gefallene im Ersten Weltkrieg

Eine Reihe von Bundesstaaten verzeichnet derzeit die höchsten Ansteckungsraten seit Beginn der Corona-Krise. Besonders betroffen sind Staaten im Süden des Landes wie Florida, Texas und Arizona, aber auch im Westen wie Kalifornien. Die USA haben rund 330 Millionen Einwohner.

Texas schließt Bars

Wegen des Emporschnellens der Infektionen ordnete Texas am Freitag eine Schließung von Bars an. Florida verbot den Ausschank von Alkohol in Bars. Die Gouverneure von Texas und Florida, beide Republikaner, hatten zuvor eine Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen abgelehnt.

Der prominente US-Virologe und Präsidentenberater Anthony Fauci hatte am Freitag höchst besorgt auf den rapiden Anstieg von Corona-Infektionen in vielen Bundesstaaten reagiert. "Wir haben in bestimmten Gebieten ein ernstes Problem", sagte Fauci.