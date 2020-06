Hunderte Arbeiter in Quarantäne: Unruhen nach Corona-Ausbruch in Süditalien

Teils illegal in Italien

In dem betroffenen Gebäudekomplex in Mondragone wohnen den Berichten zufolge Menschen, die sich teilweise illegal in Italien aufhielten, sowie italienische Hausbesetzer. Die Wohnsiedlung sei "eines von tausenden Ghettos in Italien, in denen wir Ausländer ohne Papiere ansammeln, um sie unter mehr oder weniger abscheulichen Bedingungen leben zu lassen", kommentierte der Journalist Goffredo Buccini in der Tageszeitung "Corriere della Sera" die Situation am Freitag.

Italien ist eines der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Mehr als 34.600 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Italienische Medien berichteten in den vergangenen Tagen von rund zehn neuen Infektionsherden im Land, unter anderem in Pflegeheimen in Como und Alessandria, in einem religiösen Institut in Rom sowie in einem Lagerhaus in Bologna.