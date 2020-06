Die Folgen der Coronakrise: Die Italiener vertrauen China eher als der EU

Die EU war für die meisten Europäer in der Coronakrise „irrelevant“: Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Brüsseler Think Tank European Council on Foreign Relations jetzt veröffentlicht hat.

In den neun größten EU-Ländern wurde abgefragt, wie die Union wahrgenommen wurde - die Autoren, Ivan Krastev und Mark Leonard, nennen das Ausmaß der Enttäuschung „verstörend“.

Kein Vertrauen in Alliierte

Gut zu sehen ist das an den Ergebnissen aus Italien, dem am stärksten in Mitleidenschaft gezogene EU-Land. 63 Prozent der Befragten dort meinen, die EU sei ihrer Verantwortung in der Krise überhaupt nicht oder nicht ausreichend gerecht geworden; auch in Frankreich sind 61 Prozent dieser Meinung. Beide Länder waren früh vom Virus getroffen, vor allem Italien hatte mehrfach den Wunsch nach mehr Unterstützung - etwa in puncto Schutzkleidung - geäußert.

Dass vor allem China schnell beim Helfen war, schlägt sich daher auch im Ergebnis nieder. In Italien sehen 25 Prozent Peking als stärksten Verbündeten in der Krise, während nur vier Prozent der EU als stärksten Partner vertrauen.

Generell überwiegt aber überall das Misstrauen in externe Player: In allen Ländern war die Mehrheit der Befragten überzeugt, dass überhaupt kein Alliierter an der Seite ihres Heimatlandes gestanden habe.