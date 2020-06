Corona-Schatten über dem Sommerfest in Schweden

„In den Zeitungen gibt es Seiten über Seiten Todesanzeigen“, sagt Bo Löfvendahl, „früher habe ich sie nie wirklich beachtet, jetzt lese ich sie jeden Tag. Ist wieder jemand gestorben, den ich kenne?“ Der 68-jährige Journalist in Stockholm betrauert Freunde und auch viel jüngere Kollegen. Ausgelassen feiern, das wird an diesem Wochenende wohl nur die Jugend, glaubt er. Er selbst begeht Midsommar so verhalten wie noch nie in seinem Leben: „Im Freien und zu viert – drei Erwachsene, ein Kind. Dabei ist das Wetter so warm und wunderbar wie selten. Aber es gebietet einfach die Vernunft.“

Vernunft und Eigenverantwortung („eget ansvar“), das sind die Schlüsselbegriffe in Schwedens Corona-Strategie. Jetzt wurde für einen „Minisommar“ geworben, man solle im kleinsten Kreis Midsommar feiern und den Verstand nicht ausschalten.