Schweden: Die Stimmung beginnt zu kippen

Das Land mit zehn Millionen Einwohnern hat mit über 4.650 Toten eine verhältnismäßig höhere Anzahl an Opfern in der Covid-19-Pandemie als die skandinavischen Nachbarn. Anders Tegnell, Experte des Gesundheitsamtes, überzeugte die rot-grüne Minderheitsregierung, auf einen Lockdown zu verzichten, um das öffentliche Leben so wenig wie möglich einzuschränken. Angesichts der hohen Todeszahlen hat der 64-jährige Beamte jedoch vergangene Woche eingeräumt, dass mehr Maßnahmen notwendig gewesen wären. Die Hälfte der Toten gab es in Altersheimen, wo es an Personal und Schutzausrüstungen mangelt.

Die schwedische Bevölkerung begrüßte lange die Privilegien, die sie im Vergleich zu den Nachbarn hatte – offene Restaurants und Geschäfte sowie Grundschulen und Kitas. Auch genoss Tegnell mit seinen alten Pullis und der beruhigenden Stimme den Nimbus eines beruhigenden „Landesvaters“. Doch das Vertrauen schwindet. Waren noch im April 63 Prozent mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden, so sind es im Juni nur noch 45.

Unter dem Druck der bürgerlichen Opposition hat die rot-grüne Minderheitsregierung vergangene Woche einer parlamentarischen Untersuchungskommission zur Krisenstrategie zugestimmt, die demnächst ihre Arbeit aufnehmen soll.