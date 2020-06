Schweden erstmals selbstkritisch: "Zu viele Menschen zu früh gestorben"

Nach anfänglichem Lob von wenigen Wissenschaftlern, aber vor allem vielen selbsternannten "kritischen" Geistern, beginnt in Schweden nun offenbar die Zeit der Selbstreflexion - und Selbstkritik. Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell ist nicht mehr so überzeugt vom viel zitierten schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise, wie er es bereits war. Man hätte schon von Beginn an mehr Maßnahmen ergreifen sollen, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem schwedischen Radio.

"Ich glaube, dass es sicherlich Verbesserungspotenzial bei dem gibt, was wir in Schweden gemacht haben, klar. Und es wäre gut gewesen, wenn man exakter gewusst hätte, was man schließen soll, um die Infektionsausbreitung besser zu verhindern." Zu viele Schweden seien zu früh gestorben.