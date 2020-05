Coronavirus: Schweden erwog härtere Regeln für Männer

Man habe daher überlegt, die empfohlenen Einschränkungen für Ältere für Männer mit 70 Jahren und für Frauen mit 72 Jahren festzulegen, so Tegnell im TV. Der Unterschied sei aber nicht so gravierend, dass dies eine differenzierte Empfehlung rechtfertigen würde. Der Behörde gehe es darum, "klare Botschaften zu vermitteln. die über längere Zeit halten".

"Ernste Empfehlungen"

Schweden hat in der Corona-Krise international Aufsehen erregt, weil es bisher fast ohne gesetzliche Verbote ausgekommen ist. Die "ernsten Empfehlungen" der Gesundheitsbehörde in Stockholm sehen jedoch ähnliche Restriktionsmaßnahmen vor wie in den übrigen europäischen Ländern. Die Schweden hielten sich auch ohne Sanktionsandrohung bisher zum überwiegenden Großteil an die behördlichen Regeln.