Coronavirus: Schweden hat „Tragweite nicht begriffen“

Auch die Opposition stellt den schwedischen Weg nicht in Frage – doch wie lange noch? Denn derzeit ziehen dunkle Wolken auf: Am Dienstag kamen 114 neue Todesfälle hinzu, gestern 170. In dem Land mit rund zehn Millionen Einwohnern sind mehr als 1.200 Menschen gestorben, mehr als 11.000 als Infizierte gemeldet. Zudem ist das Virus SARS-CoV-2 bis auf die Insel Gotland in jeder Region Schwedens in die Altersheime vorgedrungen – dabei war Tegnells Strategie ausdrücklich der Schutz dieser besonders gefährdeten Gruppe. Es fehlte an Tests und Schutzausrüstung für die Mitarbeiter.

Die Virologie-Professorin Söderberg-Nauclér empfahl dem Staatsepidemologen, den Rücktritt einzureichen.