Nach Corona-Erkrankung: Ist die Immunität kürzer als gedacht?

Immungedächtnis

Während das Immungedächtnis des Körpers bei manchen Viren lebenslang reagiert und eine sogenannte zelluläre Immunität aufweist, verschwinden andere Antikörper. Etwa bei manchen Erkältungsviren aus der Corona-Familie, die schon seit den 1960er-Jahren bekannt sind. Drosten erklärte in einer Pressekonferenz in der Vorwoche, dass dies nicht unbedingt heiße, dass auch die Immunität verschwinde. Denn mit demselben Erkältungsvirus infiziere man sich im Abstand einiger Jahre neu, nicht einiger Monate, so der NDR.

Erfahrungen aus den bekannten Coronaviren und dem 2003 aufgetretenen, engsten Verwandten SARS-1 werden aber mit Vorsicht bewertet. Ihr Genmaterial stimmt zwar zu 80 Prozent mit dem nun aktiven SARS-CoV-2 überein. „ Coronaviren sind genetisch noch etwas weiter entfernt als SARS-1 vom jetzigen Virus.“ Man wisse: „Die Immunität liegt je nach Virus und den Immunitätsraten des Patienten zwischen 6 bis 36 Monaten.“