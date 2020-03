Stark bleiben: Was Sie jetzt für Ihr Immunsystem tun können

„Bewegung und Sport sind wichtig, aber mit Maß und Ziel“, sagt der Experte. Zu wenig oder nichts ist genauso schlecht wie ein Übermaß an sportlicher Betätigung, bei der man sich völlig auslaugt: „Extreme schaden dem Körper und seinem energetischen System, weil zu viel Qi verbraucht wird, das dann in anderen Situationen benötigt wird – es fehlt vor allem, wenn die Regeneration nicht gelingt oder nicht darauf geachtet wird. Besser also 15 bis 30 Minuten jeden zweiten Tag Laufen, Stiegensteigen, gezieltes Muskeltraining oder aber einfach nur Tanzen.“ Aus ganzheitlicher Sicht seien Yoga, Qi-Gong und Tai-Qi zu bevorzugen, täglich 15 bis 45 Minuten. „Es sind Bewegungsarten, die gezielt das energetische System des Menschen stärken – nicht nur auf der muskulären und der Ausdauer-Ebene. Das wirkt sich energetisch und psychisch auf den Menschen aus.“ Ernährung betrachtet er als „die wichtigste Basis für ein starkes Immunsystem – hier gilt für ihn die simple Regel: "In der Früh wie ein Kaiser, zu Mittag wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Falls es an Zeit fehlt, dann unbedingt qualitative Suppen in den Speiseplan einbauen.“ Er persönlich setzt auf viel frisches und qualitativ hochwertiges (gut gekochtes, aber nicht zerkochtes) Gemüse und Obst, und da vor allem auf rote Beeren. „Aber man sollte nur gelegentlich mit Rohkost ergänzen.“ Daher isst er viel gutes und lang gekochtes Getreide, weil das stärkt. Das Immunsystem wird außerdem durch regelmäßiges Kneipen und Kneipduschen aktiviert/trainiert.

Mag. Marianne Freudenschuß, Pharmazeutin, Sonnenapotheke, Wien