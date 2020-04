Riskanter Sonderweg: Schweden setzt weiter auf Herdenimmunität

Stark unter öffentlicher Kritik stehen die Skiferien in den Wintersportzentren des Landes zu Ostern. Diese könnten zu Infektionsherden geraten wie in Tirol, so Mediziner. Man solle zu Ostern zu Hause bleiben, womit die unmittelbare Umgebung gemeint war, sagte Anders Tegnell am Montag, was Regierungschef Stefan Löfven am Dienstag wiederholte. Dies ist jedoch allein eine Empfehlung.