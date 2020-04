Die massive Kritik an der WHO ist zum Teil sehr berechtigt

Die Weltgesundheitsorganisation WHO mit Sitz in Genf steht in der Kritik. Nicht nur Donald Trump wettert gegen die Organisation und friert die Zahlungen ein. Auch Japan, Indien und Australien üben jetzt heftige Kritik, wollen aber immerhin weiterzahlen. Sie kritisieren die WHO, weil sie zu China-hörig sei.

Kritik zum falschen Zeitpunkt

Trumps Frontalangriff auf die WHO „sendet mitten in einer Pandemie die falsche Botschaft“, sagte Dr. Amesh Adalja, Experte für Infektionskrankheiten und leitender Wissenschafter der Johns Hopkins Universität. Adalja sagte, die WHO mache Fehler, ebenso wie die Verzögerung der Reaktion auf den Ebola-Ausbruch in den Jahren 2013 und 2014 in Westafrika. Er sagte, dass möglicherweise Reformen erforderlich sind, aber dass dies nach dem Ende der Pandemie stattfinden muss. „Es ist nicht mitten in einer Pandemie die Zeit, so etwas zu tun.“

Australien gegen offene Märkte

„Es ist unglaublich, wirklich sehr außergewöhnlich, dass die WHO es für richtig hält, die offenen Lebensmittelmärkte (wet-markets) in China wider öffnen zu lassen – sie waren die Quelle des Ausbruchs, der Menschen rund um die Erde tötet“, sagte Schatzkanzler Josh Frydenberg am Mittwoch. Die WHO hat ihre ursprüngliche Entscheidung wieder zurückgenommen.



Der konservative Ministerpräsident Scott Morrison „sympathisiert“ mit Trumps Kritik, die allerdings vom eigenen Unvermögen der USA im Kampf gegen das Coronavirus ablenken soll.

„Hätten wir auf den Rat der WHO gehört, hätten wir dasselbe Schicksal wie viele andere Länder erlitten, denke ich“, sagt Morrison.



Schon vor zwei Wochen hatte sich die frühere australische Außenministerin Julie Bishop die WHO vorgeknöpft: Ihre Büros rund um die Welt würden wie „Fürstentümer“ geführt.

Der stellvertretende japanische Ministerpräsident Taro Aso schlug auf Twitter vor, die WHO in CHO umzubenennen, weil sie mehr eine chinesische Gesundheitsagentur sei.

Besondere Kritik wird am Leiter der China-Mission der WHO, Bruce Aylward geübt.