Schwedens Sonderweg: Aufklärung, Vertrauen, Verantwortung

Wer einen Freund treffen will, der darf das, sogar in einem Restaurant. Wer in den vergangenen Wochen zum Friseur musste, der machte sich einen Termin aus. Schulen sind nur für über-16-Jährige (also nicht Betreuungspflichtige) geschlossen, ebenso wie Universitäten.

Verboten sind lediglich Besuche in Altersheimen und Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Die Menschen sind angehalten, Abstand zu halten, zuhause zu bleiben und dort zu arbeiten.