Italien: "Wir sehen einfach gar keine Touristen"

Seit Anfang Juli sind die Grenzen zu Italien offen - der erhoffte Touristenstrom lässt jedoch weiter auf sich warten. Vor allem Städte wie Venedig, Rom oder Florenz leiden.

"Es ist nicht so, dass wir keine bedeutende Zahl von Touristen sehen: Wir sehen einfach gar keine Touristen", sagte die Präsidentin des italienischen Tourismusverbandes Federturismo, Marina Lalli, in einer Videokonferenz mit internationalen Medien am Mittwoch. Besonders ausländische Urlauber fehlten.