Wegen Corona: Armut in Italien steigt massiv

2019 lebten 1,7 Millionen italienische Familien in Armut, was fünf Millionen Menschen entspricht, geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Statistikamts ISTAT hervor. 6,4 Prozent aller italienischen Familien lebten 2019 in einem Zustand der schweren Armut, 2018 waren es noch 7,0 Prozent. 26,9 Prozent der Ausländerfamilien seien in finanziellen Nöten, was 1,4 Millionen Menschen entspricht. Die schwere Armut betrifft 1,13 Millionen Kinder, vor allem im Süden.