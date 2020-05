Coronavirus - Kündigungsverbot für italienische Firmen

Die Wiedereröffnungen müssen jedoch stets das Prinzip des Respekts der öffentlichen Gesundheit berücksichtigen", sagte Conte.

Während die Regierung noch am Hilfspaket mit Maßnahmen in der Größenordnung von 55 Mrd. Euro feilt, arbeitet Außenminister Luigi Di Maio an einem großangelegten Exportplan zur Förderung der Ausfuhren italienischer Unternehmen und zum Schutz von "Made in Italy" im Ausland.

" Italiens Wirtschaft muss von ihren Spitzenprodukten aus neu starten. Der Staat muss diese unterstützen und die Mittel für den Neustart zur Verfügung stellen", sagte Di Maio.