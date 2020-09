Corona-Kontrollen bei Party-Hotspots: 100 Menschen zu viel in Lokal

Corona-Ansteckungen bei Freizeitaktivitäten - etwa Lokalbesuchen - haben zugenommen. Das Wort "Party-Cluster" war zuletzt in aller Munde. Und verstärkte Kontrollen sind angekündigt worden.

Die Polizei und die Stadt Wien haben daher in vier Nächten - zuletzt am Wochenende - bei bekannten Party-Hotspots kontrolliert. Besonderes Augenmerk legten sie auf die Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen und Sicherheitsauflagen. Insgesamt gab es vier Schwerpunktaktionen in 26 Betrieben. Welche Clubs und Bars genau kontrolliert wurden, wurde nicht bekanntgegeben.

"Erschreckend"

Was die Kontrolleure hier sahen, gefiel ihnen gar nicht. In vielen Clubs und Lokalen zeigte sich laut Aussendung der Polizei dasselbe Bild: Überschreitung der vorgeschriebenen Personenanzahl, kein Mund-Nasen-Schutz, dichtes Gedränge auf den Tanzflächen, Konsumation von Getränken und Speisen an der Bar und auf den Tanzflächen.

„Die Naivität von einigen Gästen und Betreibern in der aktuellen Situation ist teilweise erschreckend“, sagte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen im Rathaus.