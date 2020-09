Starker Corona-Anstieg: Wer hat uns das eingebrockt?

Hier fasst die AGES seit neuestem Schulen, Kindergärten, Universitäten und Nachhilfe-Institute zusammen. Der Cluster kommt auf nur 0,9 Prozent. Laut AGES sind Kinder keine Treiber der Pandemie. Die aktuellen Infektionen dort seien ursprünglich nicht an Schulen, sondern außerhalb passiert und hier nicht hinzugerechnet. Virologe Steininger: „Es wäre aber überraschend, wenn die Schulen keinen Einfluss auf die Verbreitung hätten.“ Erwähnenswert in diesem Cluster ist eine Vorstellung der MUK-Privatuni in Wien, es konnten mittlerweile 46 Infektionen zugeordnet werden.

Was laut Steininger ein Problem ist: „Das Contact-Tracing funktioniert teilweise sehr langsam.“ Ein Bekannter habe am 16. September erfahren, dass er am 8. September Kontakt mit einem Infizierten gehabt habe und noch zwei Tage in Quarantäne müsse. „Das ist witzlos.“ Probleme gibt es auch mit langen Wartezeiten bei der 1450-Hotline sowie den Testabnahmen. Die Stadt Wien will ihr Personal hier um 500 Personen aufstocken. Warum das erst jetzt geschieht, ist äußerst verwunderlich.