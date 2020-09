Österreichs Gesundheitssysteme im Vergleich: Von wegen Großstadteffekt

„Ambulant vor stationär“ – so lautet die fast gebetsmühlenartig vorgebrachte Forderung, wenn es darum geht, das Gesundheitssystem effizient zu machen. Die Idee dahinter: Die Patienten lassen sich in Ordinationen oder Ärztezentren deutlich kostengünstiger versorgen als in der teureren Spitalsinfrastruktur. Das Beispiel Oberösterreich zeigt allerdings, dass das nicht unbedingt so sein muss: „Ein großer Teil der (fachärztlichen) Versorgung wird über die Spitäler abgewickelt“, haben die Autoren erhoben. Trotzdem: „Das System Oberösterreich funktioniert. Beste Versorgungsqualität trifft hier auf höchste Effizienz.“ Die Zahl der vermeidbaren Todesfälle ist bundesweit am niedrigsten, niedrig sind aber auch die Kosten. „Es spricht also nichts dagegen, Fachärzte in einer vorhandenen Spitalsinfrastruktur anzusiedeln“, sagt Hofmarcher. „Das Prinzip ‚best point of service‘ ist wichtiger als die Devise ‚ambulant statt stationär‘“.