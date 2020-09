Maskenpflicht kommt unanbhängig von Ampelfarbe

Der Donnerstag war geprägt von heftigen Diskussionen rund um die Ampelfarbe, auf die die Bundeshauptstadt geschaltet werden soll. Donnerstagabend kam dann eine ganz andere überraschende Meldung. Denn komplett unabhängig von der Corona-Ampel und den damit verbundenen Maßnahmen soll KURIER-Informationen zufolge schon bald eine Maskenpflicht für ganz Österreich zurückkommen. Die Corona-Kommission spreche eine Empfehlung aus, dass nicht mehr nur in Supermärkten und Co, sondern in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden soll. Ab Montag soll jene Empfehlung dann bereits Pflicht sein.

Eine weitere neue Regel, die ganz losgelöst von der Ampelfarbe gelten soll, betrifft Veranstaltungen. Für diese sollen nämlich in jedem Fall zumindest die "gelben" Regeln gelten. Also maximal 100 Personen in geschlossenen Räumen ohne Sitzplatzzuteilung, selbe Obergrenze gilt für Veranstaltungen im Freien ohne fixe Sitzplätze. Höchstens 2.500 Personen sollen in geschlossenen Räumen mit Sitzplatzzuteilung zusammenkommen dürfen und maximal 5.000 Menschen bei Veranstaltungen im Freien mit fixem Sitzplatz.