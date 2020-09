Corona-Ampel: Graz dürfte Gelb bleiben

Bevor am Freitag wieder die Corona-Ampel der Kommission in Wien präsentiert wird, ging man am Donnerstag in Graz davon aus, dass die steirische Landeshauptstadt wohl weiterhin Gelb bleiben dürfte. Die Infektionszahlen seien allerdings bereits wieder um rund ein Drittel pro Tag im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen.

Während in der Vorwoche noch etwa 17 bis 21 Neuinfektionen pro Tag in Graz gezählt wurden, waren es diese Woche nur noch fünf bis sechs, hieß es seitens der Stadt Graz. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hatte bereits vergangene Woche die Parole ausgegeben: "Geht nicht zu jeder Party." Dieses Motto bleibt aufrecht - ebenso wie die Maßnahmen der Stadt im Rathaus sowie in den Amtsgebäuden.