Ländervergleich: Gehen die Deutschen besser mit dem Coronavirus um?

In weiten Teilen Deutschlands gilt die MNS-Pflicht beim Einkaufen nicht nur in Supermärkten, sondern in allen Groß- und Einzelhandelsunternehmen sowie Einkaufszentren. Und das seit der erstmaligen Einführung.

Anders als in Österreich, wo teilweise die MNS-Pflicht gelockert und danach wieder verschärft wurde. In Geschäften, die nicht Supermärkte oder Apotheken sind, muss man in Österreich bis heute keine Maske tragen. Außer die Corona-Ampel leuchtet gelb.

Tests für alle Reiserückkehrer

Ebenfalls anders als in Österreich handhabt Deutschland die Abwicklung seiner Tests. Während es diese in Österreich nur für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gibt und nur vereinzelte Teststraßen für alle Reiserückkehrer eingeführt wurden, gilt in Deutschland zumindest bis zum 15. September eine kostenlose Testung für alle Rückkehrer.

Auch aus Nicht-Risikogebieten. Am Beispiel von Bayern sieht man, dass man es auch mit der MNS-Pflicht ernster nimmt. Seit gestern gilt eine Maskenpflicht bei Versammlungen im Freien – ab 200 Menschen. Zudem muss man sich beispielsweise in der Gastronomie als Gast verpflichtend registrieren.