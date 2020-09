Pleiten, Pech und Pannen: Als Testerin am Flughafen Berlin

Am Gate angekommen, ist das Bild vertrauter: Die Passagiere stehen zum Boarding an, steigen in den Bus. Der Fahrer bringt das Gefährt in Bewegung – nur nicht zum Flugzeug, sondern drumherum.

Gedanklich haben wir immerhin den Schengenraum verlassen und reisen am BER ein – da läuft uns ein Mitarbeiter entgegen und erklärt, die Bundespolizei sei noch nicht für die Grenzkontrolle da. Es dauert nicht lange, bis der Erste über „unkontrollierte Einreise“ witzelt, und einige lachen. Der Blick auf die Uhr zeigt aber: Mit dem Weiterflug wird es knapp. Ob das auch für die BER-Eröffnung gilt? Angelika glaubt an einen pünktlichen Start, „wenn sie nicht wieder was finden“.