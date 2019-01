BER: Flughafen in der Warteschleife

Über das Ende der Baustelle und den Beginn des Betriebs wagt kaum jemand Prognosen abzugeben. Bis auf Engelbert Lütke Daldrup. Der gelernte Raumplaner und frühere Staatssekretär ist der vierte Flughafenchef, der den BER eröffnen will, und ist überzeugt: Im Oktober 2020 geht der Betrieb los. Der Mann mit dem rot-braun gewellten Haar und der schmalen schwarzen Brille stiefelt über den Asphalt, zeigt den Reportern, was ihn so optimistisch stimmt.

Unweit von Terminal 1 wälzen sich Baumaschinen auf dem nassen Erdboden. Betonpfeiler ragen aus der Erde. Hier wird ein Zusatzterminal gebaut, da der BER zu klein konstruiert wurde. Dennoch hängt dessen Eröffnung nicht von dieser Baustelle ab, lautet Daldrups frohe Botschaft an diesem nasskalten Tag. Die Passagierzahlen lassen sich bis zum Frühjahr 2020 auch ohne Zusatzterminal bewältigen. Nachsatz: „Es wäre aber schön, ihn zu haben.“ Sollte die Baufirma nicht zum Termin liefern, muss sie zahlen. „Flughafenchefs sind – besonders in Berlin – vorsichtige Menschen“, so Daldrup, der nicht so wirkt, als würde ihn schnell etwas aus der Ruhe bringen können. Weder die Spekulationen um Abriss oder Neubau des „Dings“, wie es Lufthansa-Manager Thorsten Dirks nannte, noch die Häme. Ja, die zu kurz geratenen Rolltreppen oder der Stahlmangel im Beton der Parkhausdecke boten Stoff für Witze, ein Spielequartett und einen Untersuchungsausschuss. Versucht man ein Bild der Genese des BER zu zeichnen, schwebte von Beginn an die Abrissbirne über dem Projekt.