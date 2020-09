Corona-Maßnahmen im Ländervergleich: Wo es welche Einschränkungen gibt

Großbritannien: Hier bestimmt jeder Landesteil über seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Großbritannien ist mit Blick auf die Todeszahlen der am schlimmsten von der Pandemie betroffene Staat in Europa. Es wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet. In mehreren Gebieten ist die Zahl der Neuinfektionen wieder in die Höhe geschnellt. In England und Schottland gilt seit Anfang August in den meisten Innenräumen eine Maskenpflicht - unter anderem in Gottesdiensten, Museen, Kinos, Banken und Büchereien.

Schweden: Die Schweden haben ihre lange Zeit verhältnismäßig hohen Todes‐ und Infektionszahlen mittlerweile einigermaßen im Griff. Trotzdem ist die Zahl der Neuinfektionen immer noch höher als anderswo. Der Verzicht auf einen Lockdown, stattdessen der Appell an die Eigenverantwortung der Menschen hat dem Land viel Kritik eingebracht, wobei es dennoch Einschränkungen gab: Kinos und Theater wurden geschlossen, Versammlungen von mehr als 50 Menschen untersagt. Es wird zudem auf die Einhaltung von Abstand verwiesen.

Spanien: Im Land gelten nach wie vor strenge Corona‐Regeln: Masken müssen nicht nur in geschlossenen öffentlichen Räumen, sondern auch im Freien getragen werden. Zudem gelten Abstandsregeln, Beschränkungen der Gästezahlen in Restaurants und anderen Einrichtungen und ein Rauchverbot im Freien, wenn der Sicherheitsabstand zu Fremden nicht eingehalten werden kann. Ein Nachtleben gibt es praktisch kaum noch, nachdem Clubs, Diskotheken und andere Lokale schließen mussten. Kleinere Gebiete in Kastilien‐León und Murcia sind wegen lokaler Ausbrüche abgeriegelt. Die Pandemie sei aber im ganzen Land weiter im Griff, versichert die Zentralregierung in Madrid.

Griechenland: Das Land weist gemessen an seinen 10,5 Millionen Einwohnern eine geringe Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus auf. Die Zahl der Infizierten ist zuletzt jedoch schlagartig gestiegen. Die Regierung hat daher umfangreiche Einschränkungen für Urlaubsregionen sowie Städte angeordnet, wie Athen oder Thessaloniki. Dort sind Feiern, Partys, religiöse Feierlichkeiten und Wochenmärkte bis auf weiteres untersagt. Zudem sind Versammlungen von mehr als neun Personen verboten. Alle Bars und Tavernen müssen um 24.00 Uhr schließen. Es gilt eine Maskenpflicht für alle geschlossenen Einrichtungen. An den Stränden müssen die Sonnenschirme mindestens vier Meter voneinander entfernt stehen.